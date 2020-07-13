لطفي لبيب: الرئيس السيسي مهتم بالتنمية.. ولو وافتني المنية دلوقتي هطمن على ولادي

عبر الفنان لطفي لبيب عن سعادته الشديدة بكم المشروعات التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عهده.





وأكد خلال لقائه في برنامجه "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، "إذا وافتني المنية الآن فأنا مطمئن على أولادي".





وأضاف: "البلد راحت في حتة تانية حلوة أوى مشوفتهاش عبر سنين عمرى كله".





كان لبيب، صرح بأنه في حالة مرض شديد ويعاني من جلطة في المخ، مضيفًا: "الجلطة معطلالى الجنب الشمال كله".



وأضاف خلال تصريحاته للإعلامي وائل الإبراشي، "أنا شبعت تمثيل لأن الممثل لازم يكون عنده مرونة عصبية وعضلية علشان يعرف يمثل".

وأكد من جانبه أن مهنة التمثيل صعبة ومتعبة جدا، مضيفًا: "أنا بعتبرها ثانى مهنة صعبة بعد مهنة عمال المناجم



