أسطورة ليفربول: كلوب صاحب الفضل فيما وصل إليه صلاح وماني













كشف جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول وقلب دفاع المنتخب الإنجليزي السابق، أن الفضل فيما وصل له النجمان، ساديو ماني ومحمد صلاح، يرجع لمدرب الفريق، الألماني يورجن كلوب.

وقاد النجمان الكبيران نادي ليفربول لعدة انتصارات وأرقام قياسية كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ساهما في فوز الفريق بلقبي دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.





وقال كلوب لصحيفة "ليفربول إيكو" المختصة بأخبار الفريق الأحمر: "الفضل يعود لكلوب، فهو له فضل كبير على جميع الموجودين بالنادي".

وتابع: "كلوب ساهم في تطوير النجمين بنسبة 90%، وهذا يظهر مدى نجاحه، وقيمة العمل الذي يقوم به".

وأضاف: "ماني لم يكن معروفاً في ساوثهامبتون لمدة عامين، وكان الناس ينظرون إليه، ولديهم شكوك في جودته".

واستطرد: "صلاح أيضاً فشل مع تشيلسي في السابق، واعتقد الناس أنه سيكرر فشله في ليفربول، وهذا لم يحدث".

وأتم: "ليفربول يمتلك حالياً ثنائي من الأفضل في العالم، ويتنافس على جميع الألقاب الفردية".



