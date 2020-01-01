لطفي لبيب: أجري زاد بعد مشاركتي بفيلم "السفارة في العمارة" للزعيم عادل إمام

أكد الفنان لطفي لبيب، أن أجره زاد بعد مشاركته في فيلم "السفارة في العمارة" للزعيم عادل إمام.





وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "الشغل مع الزعيم حلو جدًا ودايمًا عينه عليك وبيحب يشوفك كويس".





وأضاف لطفي لبيب: "فعلًا الزعيم عادل إمام إنسان وفنان جميل".





وتصدر الفنان لطفي لبيب، تريند محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" بعد الكشف عن وضعه الصحي إثر إصابته بجلطة في المخ.





وقال لبيب، أنه في حالة مرض شديد ويعاني من جلطة في المخ، مضيفًا: "الجلطة معطلالى الجنب الشمال كله".





وأضاف خلال تصريحاته للإبراشي، "أنا شبعت تمثيل لأن الممثل لازم يكون عنده مرونة عصبية وعضلية علشان يعرف يمثل".





وأكد من جانبه أن مهنة التمثيل صعبة ومتعبة جدا، مضيفًا: "أنا بعتبرها ثانى مهنة صعبة بعد مهنة عمال المناجم".







