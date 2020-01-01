ماني يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:18 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشف السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح حقيقة الأنباء التى ترددت حول وجود خلافات مع الفرعون المصري. 

ونفى النجم السنغالي وجود أي خلاف بينه وبين المصرى محمد صلاح والتى أكدت بعض التقارسر الصحفية أن العلاقة بين النجمين تبدو غير جيدة.

وكان ليفربول حسم لقب الدورى الإنجليزي في الموسم الحالي بعد غياب 30 عاما متفوقا بفارق كبير من النقاط عن مانشستر سيتى أقرب ملاحقيه، حيث يتصدر الحمر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 92 نقطة فى حين يحتل مانشستر سيتى المركز الثانى برصيد  69 نقطة.

وقال ماني في تصريحات نقلتها صحيفة lesoleil  السنغالية :" أنا وصلاح لدينا علاقات جيدة سواء فى الملعب أو خارجه، صحيح أنه يمكن أن تظهر بعض العلامات يتم تفسيرها بشكل خاطئ وأنا أعلم أن صلاح ليس لاعبا أنانيا بل على العكس".

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