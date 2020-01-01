هيفاء وهبي تتصدر جوجل بعد أول رد من مدير أعمالها على اتهاماتها له بالاستيلاء على ممكتلكاتها

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، تريند جوجل بعد رد مدير أعمالها على اتهاماتها له بالاستيلاء على ممكتلكاتها.
 الفجر الفني

وكشف محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، حقيقة زواجه منها، موضحًا أنه تزوجها منذ 24 مارس 2017.

ورد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" على اتهام هيفاء وهبي له بالاستيلاء على فيلا و5 شقق سكنية، مؤكدًا: "والله ما حصل انها كتبت أي حاجة باسمي واستنوليت عليها".

وأكد أن الفيلا التي يسكن بها ملكه، ولديه كافة أوراقها ومستنداتها، مضيفًا أنه ليست ملك شقيقة هيفاء وهبي، كما قالت.

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