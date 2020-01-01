عضو نقابة الممثلين منير مكرم يحرر محضرا بعد سرقة هاتفه بواسطة شخص مجهول ينتحل شخصيته

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:56 ص
بوابة الفجر

كشفت أنباء صحفية عن تحرير الفنان مكرم عضو نقابة الممثلين، يحرر محضرا بعد سرقة هاتفه بواسطة شخص مجهول انتحل شخصيته.

وأبلغ الفنان كذلك مباحث الإنترنت بالواقعة للحفاظ على المعلومات الشخصية الموجودة في الهاتف.

وتفاجأ مكرم بعدها بساعات بسخص مجهول يستخدم حسابه على موقع التواصل  الاجتماعي "فيسبوك" من خلال هاتفه.

كما تفاجأ الفنان أيضًا بذات الشخص وهو يرسل العديد من الرسائل لبعض الفنانين والشخصيات العامة أصدقاء منير على "فيسبوك".


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