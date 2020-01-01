لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل بعد الكشف عن وضعه الصحي إثر إصابته بجلطة في المخ





وقال لبيب، أنه في حالة مرض شديد ويعاني من جلطة في المخ، مضيفًا: "الجلطة معطلالى الجنب الشمال كله".

وأضاف خلال برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى وائل الابراشي: "أنا شبعت تمثيل لأن الممثل لازم يكون عنده مرونة عصبية وعضلية علشان يعرف يمثل".

وأكد من جانبه أن مهنة التمثيل صعبة ومتعبة جدا، مضيفًا: "أنا بعتبرها ثانى مهنة صعبة بعد مهنة عمال المناجم".



تصدر الفنان لطفي لبيب، تريند محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" بعد الكشف عن وضعه الصحي إثر إصابته بجلطة في المخ.