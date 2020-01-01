لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل بعد الكشف عن وضعه الصحي إثر إصابته بجلطة في المخ
الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:23 ص
تصدر الفنان لطفي لبيب، تريند محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" بعد الكشف عن وضعه الصحي إثر إصابته بجلطة في المخ.
وقال لبيب، أنه في حالة مرض شديد ويعاني من جلطة في المخ، مضيفًا: "الجلطة معطلالى الجنب الشمال كله".
وأضاف خلال برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى وائل الابراشي: "أنا شبعت تمثيل لأن الممثل لازم يكون عنده مرونة عصبية وعضلية علشان يعرف يمثل".
وأكد من جانبه أن مهنة التمثيل صعبة ومتعبة جدا، مضيفًا: "أنا بعتبرها ثانى مهنة صعبة بعد مهنة عمال المناجم".