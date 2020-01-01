تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وغرناطه

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره نادي غرناطه اليوم الإثنين ١٢ يوليو ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ويتصدر نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٨٠ نقطة من أصل ٣٥ مباراة خاضها الفريق الملكي حتى الآن في بطولة الدوري.





ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل مواجهة اليوم كالآتي:





1_ليونيل ميسي لاعب برشلونة 22 هدفًا

2_كريم بنزيما 18 هدفًا.

3_جيرارد مورينو 16 هدفًا.

4_لويس سواريز 15 هدفًا

5_ اياغو اسباس 13 هدفًا.

6_ لوكاس أوكامبوس 13 هدفًا.

7_راؤول غارسيا 13 هدفًا.

8_أنتي بوديمير 12هدفًا.

9_الفارو موراتا 12 هدفًا.