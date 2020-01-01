ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم الأحد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:09 ص
بوابة الفجر
يحلم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بالتتويج بجائزة هداف الدوري الإيطالي، لتصبح ثالث مسابقة في الدوريات الكبرى التي يحصد فيها تلك الجائزة، وهو على بعد هدف واحد للتساوي مع تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو.


 وقد حصد رونالدو رفقة ريال مدريد في الدوري الإسباني موسمي 2013-2014 و2014-2015، إلى جانب فوزه بالجائزة في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد موسم 2007-2008.


وظل سوء الحظ يحالف إيموبلي في كل مكان، حيت استطاع صاروخ ماديرا ارتفاع رصيده إلي 28 هدف، ومازال مهاجم النسور عند 29 هدف.


فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم الأحد كالتالى:-



1_ شيرو ايموبيلي.. 29 هدفًا.

2_ كريستيانو رونالدو.. 28 هدفًا.

3_ روميلو لوكاكو.. 20 هدفًا.

4_ جواو بيديو غلفاو.. 17 هدفًا.

5_ لويس مورييل.. 17 هدفًا.

6_ فرانشيسكو كابوتو..  16 هدفًا.

7_ جوسيب إيليشيش..  15 هدفًا.

8_ دوفان زاباتا..  15 هدفًا.

9_ إدين دجيكو.. 14 هدفًا.

10_ أندريا بيلوتي..  13 هدفًا.

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