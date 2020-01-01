كهربا يرد بقوة على مرتضي منصور.. تعرف على التفاصيل

رد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، علي الهجوم الذي شنه ضده مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي تضمن علاقة غير مشروعة مع احدى الفنانات مصحوبا بعرض صورة للاعب تدل على الواقعة.









وقام كهربا بنفي تأكيدات منصور، عبر خاصية الاستوري بتطبيق الصور الشهير "انستجرام"، قائلًا: "ده جراج مول كايرو كومبليكس شيراتون.. ودي خطيبته، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع هذا المكان..مكنتش أعرف ان الكاميرا هتطلعنا حلوين كدة" .





يذكر أن رئيس نادي الزمالك أكد علي أن الفيديو المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي "مفبرك" وأنه لم يتعرض بالاهانة لرئيس النادي الأهلي وللاعب محمود كهربا.



