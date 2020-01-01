حقيقة إصابة نجم برشلونة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشف نادي برشلونة اليوم، عن إصابة اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق الكاتالوني.




وقد تم تبديل جريزمان في مباراة أمس مصابًا أمام نظيره بلد الوليد، في ظل منافسات الجولة السادسة و الثلاثون من عمر مسابقة الليجا الإسبانية.



ووفقًا لبيان الرسمي لفريق برشلونة عبر موقع الرسمي "تويتر"،:" إن جريزمان خضع لاختبارات اثبتت صحت إصابة اللاعب، وأظهرت معاناته من إصابة في العضلة الرباعية بالقدم اليمنى.


وأكد البيان على أن مدة غياب اللاعب عن المباريات تتوقف على سرعة تعافيه من الإصابة.

وذكرت عدة تقارير إسبانية أن جريزمان لن يتمكن من المشاركة محليًا مرة أخرى مع الفريق الكاتالوني هذا الموسم.

أخبار تهمك

موهبة الدوري المصري تبتعد عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. تفاصيل المكالمة المنتظرة لرئيس الزمالك للرد على بيان الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجآة.. وكيل فرجاني ساسي يعرض اللاعب على الأهلي والزمالك يتحرك

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصناعة: هذه السيارات لا يمكن تحويلها إلى غاز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 12 ساعة

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب يوجه مناشدة عاجلة إلى السيسي

منذ ساعة و 20 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 13 ساعة

مانشستر يونايتد يطرد 4 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور: ما فعله الخطيب وزوجته غير مقبول.. ويثير الفتنة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:46 ص

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

01:59 ص

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

10:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام