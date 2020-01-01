حقيقة إصابة نجم برشلونة

كشف نادي برشلونة اليوم، عن إصابة اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق الكاتالوني.

















وقد تم تبديل جريزمان في مباراة أمس مصابًا أمام نظيره بلد الوليد، في ظل منافسات الجولة السادسة و الثلاثون من عمر مسابقة الليجا الإسبانية.













ووفقًا لبيان الرسمي لفريق برشلونة عبر موقع الرسمي "تويتر"،:" إن جريزمان خضع لاختبارات اثبتت صحت إصابة اللاعب، وأظهرت معاناته من إصابة في العضلة الرباعية بالقدم اليمنى.









وأكد البيان على أن مدة غياب اللاعب عن المباريات تتوقف على سرعة تعافيه من الإصابة.



