مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

أشعل الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق تي بي مازيمبي، اهتماماً كبيراً في الفترة القصيرة الماضية بسبب اقترابه من التوقيع للنادي الأهلي مع اللاعب.













وقام موليكا اليوم، بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

















وأثار الكونغولي جدلاً واسعاً من جديد بجانب إتمام الصفقة، على الرغم من أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، أوضح في بيان رسمي أنه لا يوجد مفاوضات رسمية مع أي لاعب أجنبي.













وقد حاول محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حسم صفقة جاكسون موليكا في وقت سابق، عن طريق الأتواصل مع كاتومبي رئيس نادي مازيمبي.











