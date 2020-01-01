معرض فني باليابان يقترح على زائريه "سرقة" الأعمال الفنية!

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
وكالات

اقترحت قاعة للعرض الفني في طوكيو على الزوار "سرقة" الأعمال التي يريدونها.. ليتبين بعد ساعات أن جزءًا من هذه "الغنائم" عُرضت في موقع للمزادات العلنية.

وظن المنظمون بدايةً أن هذا الحدث سيكون سرياً بعض الشيء، إلا أن النبأ انتشر سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي فتقاطر نحو 200 شخص عند افتتاح المعرض قبيل منتصف ليل الجمعة.

وأبدى "اللصوص" فعالية كبيرة، إذ "نهبوا" أعمال المعرض في أقل من 10 دقائق، فيما كان مقرراً أن تستمر الفعالية 10 أيام.

وبسبب التدافع الذي حصل خلال الافتتاح، هرع عناصر الشرطة إلى المكان قبل أن يوضح لهم المنظمون الوضع.

وقال توتا هاسيغاوا، الذي يقف وراء فكرة المعرض، لوكالة "فرانس برس: "معرض "الفن القابل للسرقة" هذا كان اختباراً من شأنه تحويل العلاقة بين الفنانين والجمهور".

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