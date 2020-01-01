نائب محافظ القاهرة يكشف عن إصابات انقلاب ميني باص بالزاوية الحمراء

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:49 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تابع الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، اليوم حادث انقلاب مينى باص خال من الركاب بشارع ترعة الإسماعيلية في نطاق حي الزاوية الحمراء.

وأكد، أنه على الفور تم الذهاب إلى مكان الحادث وتواجدت أجهزة حى الزاوية الحمراء وقوات من قسم شرطة الزاوية. 

وأضاف نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، أنه لا يوجد خسائر في الأرواح إلا إصابات طفيفة للسائق وتم علاجه.

محافظ القاهرة: حي الأسمرات 3 تكلف 3.6 مليار جنيه

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن  مشروع حي الأسمرات 3، تكلف 3.6 مليار جنيه، ويحتوي على 7440 وحدة سكنية.

وأشار خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات،3" إلى أن الأسمرات 1 يضم 176 عمارة، والأسمرات 2 يضم 134 عمارة، والأسمرات 3 يضم 124 عمارة.

وقال: إن عدد الوحدات السكنية في "الأسمرات 3" 7440 وحدة سكنية، على مساحة 65 فدانا، وتتسع لـ 35 ألف نسمة ومفروشة بالكامل.

يضم 7440 وحدة سكنية وملاعب لكرة القدم.. ما لا تعرفه عن الأسمرات 3

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، مشروع الأسمرات 3 بالمقطم وهو المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، الذي يتبناه الرئيس منذ فترة للقضاء على المناطق العشوائية، وتسكين أهاليها في مساكن آدمية بديلة وراقية.

ونستعرض لكم أهم المعلومات عن مشروع الأسمرات 3:-

من أكبر المشاريع للقضاء على العشوائيات
- يقام على مساحة 65 فدان
- يضم 7440 وحدة سكنية
- يحتوي على 124 عمارة
- يوجد في كل عمارة أسانسير
- وموتتكون العمارة من دور أرضي و9 أدوار متكررة
- وكل عمارة تضم 60 شقة
- يوجد بالأسمرات 3 176 محلا تجاريا 
- ويضم مسجد وكنيسة ومخبر آلي
- ويحتوي على 4 ملاعب متعددة الأغراض من بينهم ملعب كرة قدم 
- ويوجد على مبنى اجتماعي وحمام سباحة حديقة للأطفال
- 4 حضانات على مساحة 460 متر
- تضم الأسمرات 3 أربع وحدات صحية على مساحة 460 متر
- ويوجد ساحات انتظار لألف سيارة
نائب محافظ القاهرة يكشف عن إصابات انقلاب ميني باص بالزاوية الحمراء
نائب محافظ القاهرة يكشف عن إصابات انقلاب ميني باص بالزاوية الحمراء
نائب محافظ القاهرة يكشف عن إصابات انقلاب ميني باص بالزاوية الحمراء
نائب محافظ القاهرة يكشف عن إصابات انقلاب ميني باص بالزاوية الحمراء
نائب محافظ القاهرة يكشف عن إصابات انقلاب ميني باص بالزاوية الحمراء
نائب محافظ القاهرة يكشف عن إصابات انقلاب ميني باص بالزاوية الحمراء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نائب محافظ القاهرة بوابة الفجر انقلاب ميني باص الفجر الزاوية الحمراء

أخبار تهمك

مفاجآة.. وكيل فرجاني ساسي يعرض اللاعب على الأهلي والزمالك يتحرك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة إصابة نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يوجه مناشدة عاجلة إلى السيسي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

كهربا يرد بقوة على مرتضي منصور.. تعرف على التفاصيل

منذ 39 دقيقة

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصناعة: هذه السيارات لا يمكن تحويلها إلى غاز

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر يونايتد يطرد 4 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مدير أعمال هيفاء وهبي السابق يفجر مفاجأة عن علاقتهما (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:46 ص

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

01:59 ص

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

02:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام