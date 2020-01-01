نائب محافظ القاهرة يكشف عن إصابات انقلاب ميني باص بالزاوية الحمراء

تابع الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، اليوم حادث انقلاب مينى باص خال من الركاب بشارع ترعة الإسماعيلية في نطاق حي الزاوية الحمراء.





وأكد، أنه على الفور تم الذهاب إلى مكان الحادث وتواجدت أجهزة حى الزاوية الحمراء وقوات من قسم شرطة الزاوية.





وأضاف نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، أنه لا يوجد خسائر في الأرواح إلا إصابات طفيفة للسائق وتم علاجه.





محافظ القاهرة: حي الأسمرات 3 تكلف 3.6 مليار جنيه





أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن مشروع حي الأسمرات 3، تكلف 3.6 مليار جنيه، ويحتوي على 7440 وحدة سكنية.





وأشار خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات،3" إلى أن الأسمرات 1 يضم 176 عمارة، والأسمرات 2 يضم 134 عمارة، والأسمرات 3 يضم 124 عمارة.





وقال: إن عدد الوحدات السكنية في "الأسمرات 3" 7440 وحدة سكنية، على مساحة 65 فدانا، وتتسع لـ 35 ألف نسمة ومفروشة بالكامل.





يضم 7440 وحدة سكنية وملاعب لكرة القدم.. ما لا تعرفه عن الأسمرات 3





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، مشروع الأسمرات 3 بالمقطم وهو المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، الذي يتبناه الرئيس منذ فترة للقضاء على المناطق العشوائية، وتسكين أهاليها في مساكن آدمية بديلة وراقية.





ونستعرض لكم أهم المعلومات عن مشروع الأسمرات 3:-





من أكبر المشاريع للقضاء على العشوائيات

- يقام على مساحة 65 فدان

- يضم 7440 وحدة سكنية

- يحتوي على 124 عمارة

- يوجد في كل عمارة أسانسير

- وموتتكون العمارة من دور أرضي و9 أدوار متكررة

- وكل عمارة تضم 60 شقة

- يوجد بالأسمرات 3 176 محلا تجاريا

- ويضم مسجد وكنيسة ومخبر آلي

- ويحتوي على 4 ملاعب متعددة الأغراض من بينهم ملعب كرة قدم

- ويوجد على مبنى اجتماعي وحمام سباحة حديقة للأطفال

- 4 حضانات على مساحة 460 متر

- تضم الأسمرات 3 أربع وحدات صحية على مساحة 460 متر