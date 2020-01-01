كريم عبد القوي يكشف لـ"الفجر الفني" عن تحضيراته الفنية المقبلة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
كشف الفنان كريم عبد القوي، عن خطته الفنية المقبلة وذلك بعد نجاحه خلال السباق الرمضاني الماضي بمشاركته في مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان.

وأما عن تحضيراته الفنية المقبلة، أكد كريم في تصريح لـ "الفجر الفني" على أنه يستعد للمشاركة في عمل درامي سيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل متكتمًا على التفاصيل لحين الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وتحدث كريم عن الأدوار التي قدمها خلال مشواره الفني وأقربها إلى قلبه وأوضح أن شخصية منجة في البرنس قد وصلت للجمهور بشكل سريع وتفاعلوا معها وأيضًا الدور الذي جسده من خلال مسلسل الرحلة.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم. مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.






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