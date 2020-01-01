عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

نشر وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مخلل قنوات بي إن سبورت، تعليق علي تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور والتي هاجم الأخير فيها صخرة الدفاع المصرية في السنوات الماضية.





وكتب جمعة علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: مفيش أحسن من الابسامه.. ربما يرزقنا السعادة ديما".





يذكر أن رئيس الزمالك هاجم وائل جمعة ومحمد أبو تريكة لاعبا الاهلي السابقين لعملهم في القناة القطرية معتبرا أن هذا الأمر بمثابة خيانة للدولة المصرية.



