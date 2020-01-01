عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
نشر وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مخلل قنوات بي إن سبورت، تعليق علي تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور والتي هاجم الأخير فيها صخرة الدفاع المصرية في السنوات الماضية.

وكتب جمعة علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: مفيش أحسن من الابسامه..  ربما يرزقنا السعادة ديما".

يذكر أن رئيس الزمالك هاجم وائل جمعة ومحمد أبو تريكة لاعبا الاهلي السابقين لعملهم في القناة القطرية معتبرا أن هذا الأمر بمثابة خيانة للدولة المصرية. 

وتشهد الساحة الرياضية في مصر في هذه الأثناء مشاحنات بين مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة الزمالك بسبب ملف نادي القرن بعد عزم ادارة القلعة البيضاء تقديم ملف كامل يثبت احقيتها في هذا اللقلب الذي فاز به الأهلي في بداية الألفية.

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