وزيرة التضامن تكشف قيمة تجهيزات الوحدات السكنية بالأسمرات 3 (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:08 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي كانت شريكا أساسيا في تحضير الوحدات السكنية بالأسمرات 3.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الوحدات السكنية بالأسمرات 3 مجهزة بالكامل، لافتة إلى أن قيمة تجهيزات الوحدات السكنية بالأسمرات 3 من 30 إلى 35 ألف جنيه.

وأشار إلى أن قيمة مفروشات وتجهيزات الوحدات السكنية بلأسمرات 3 حوالي 300 مليون جنيه، لافتًا إلى أن تم تجهيز 7304 وحدة سكنية بالكامل.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل. 

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