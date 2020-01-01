آخرها "غرامة على المخالفين".. إجراءات حاسمة من السعودية لتسيير موسم الحج

فرضت أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إجراءات صارمة اتخذتها المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج هذا العام 2020 ميلاديًا 1441 هجريًا منعًا من انتقال العدوى بكوفيد 19 بين الحجاج مما جعل موسم الحج هذا العام له طابع خاص عن باقي الأعوام الماضية.





وتستعرض بوابة " الفجر "، الإجراءات الحاسمة من المملكة العربية السعودية لتسيير موسم الحج في السطور التالية:





- غرامة 10 آلاف ريال لكل المخالفين:

وسط إجراءات صارمة ومشددة من المملكة العربية السعودية في إطار مواجهة كورونا لتسيير موسم الحج لعام 2020 عام 1441 هجريًا أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة الأحد فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال لجميع مخالفين تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح.





وكان قد صرح المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه تم إصدار قرار بمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة " منى، مزدلفة، عرفات" بدون تصريح إعتبارًا من يوم الأحد 28 ذو القعدة 1441 هجريًا وحتى يوم الأحد 12 ذو الحجة 1441 هجريًا.





- الانتهاء من فرز بيانات المتقدمين بطلبات الحج إلكترونيًا:

كما أعلنت وزارة الحج السعودية انتهائها من فرزها لبيانات المتقدمين بطلبات الحج بشكل إلكتروني لعام 2020 عام 1441 هجريًا والمنتمين إلى 160 جنسية وصرحت الوزارة عبر بيان بحسب ماذكرته وكالة الأنباء السعودية " واس " قائلة:" سيتم اختيار من سيؤدون فريضة الحج لهذا العام وفقًا لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن".





- التقديم للحج سيكون " مبدأيا" ولا يُعتبر تسجيلًا نهائيًا للحج:

ونوهت وزارة الحج السعودية على اللينك الإلكتروني الخاص بالراغبين لأداء الحج أن التقديم سيكون " مبدأيًا " ولن يُعتبر تسجيلًا نهائيًا للحج إلا بعد أن يصدر من " المسار" الموافقة بشكل نهائي عليه بهدف أن يتم التحقق من إستيفاء المرشح للمعايير الصحية والتنظيمية مشددة أنها هي المحددة بشكل رئيسي لإختيار الحجاج.





- المعايير الصحية والشروط التي حددتها وزارة الحج السعودية لقبول الراغبين في أداء الحج:

وشددت وزارة الحج السعودية أنه لكي يتم إختيار وقبول الراغبين لأداء مناسك الحج لا بد أن يكونوا خاليين من الأمراض المزمنة بشكل كامل علاوة على خلوهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويكون لديهم شهادة فحص مخبري تُثبت ذلك.





كما اشترطت الوزارة أنه لكي يتم قبول الراغبين لأداء الحج أن يكون غير سابق لهم أداء فريضة الحج أي يؤدها لأول مرة هذا العام وأن تكون أعمارهم متراوحة مابين 20 و50 سنة وأن يلتزموا بالحجر الصحي قبل أداء الفريضة وبعده.





- 10 أفعال محظورة في موسم الحج لعام 2020 عام 1441 هجريًا:

أصدرت المملكة العربية السعودية بروتوكولات خاصة من المقرر العمل بها خلال أداء حج عام 2020 ميلادياَ 1441 هجريًا وكان منها إجراءات خاصة بالتواجد داخل الحرم المكي وهي:

1- منع لمس الكعبة المشرفة والحجر الأسود " الأسعد " أو تقبيله.

2- منع الإقتراب من الحواجز.

3- منع التزاحم والتدافع.

4- منع التزاحم عند برادات ماء زمزم للشرب.

5- منع الحجاج من إستخدام أدوات تخزين المياه.

6- منع جلب الأطعمة أو الأكل في الساحات الخارجية.

7- منع التزاحم عند الحمامات مغاسل الوضوء.

8- منع التجمعات بشكل عام والإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي.

9- التقليل من التواصل الشخصي بين مرتادي الحرم.