في ذكرى ميلاده.. مالا تعرفه عن الكوميديان الراحل علي الكسار





تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان علي الكسار، حيث إنه من مواليد شهر يوليو ورحل عن عالمنا الكوميديان الكبير تاركا خلفه العديد من الأعمال الفنية التى مازالت في عقول وقلوب جمهوره ومحبيه.وفي هذا التقرير يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن علي الكسار._في يوم 13 يوليو أشرقت محافظة القاهرة بمولد علي الكسار، واسمه الحقيقي على خليل سالم وقد أخذ اسمه الفني الكسار من عائلة والدته التي تدعي "زينب على الكسار"._عمل في البداية بمهنة السروجي وهي ذات المهنة التي امتهنها والده لكنه لم يستطع إتقانها فاتجه للعمل بالطهي مع خاله، وفي تلك الفترة اختلط بالنوبيين وأتقن لهجتهم وكلامهم._كون أول فرقة مسرحية له في عام 1907 وسماها "دار التمثيل الزينبي" ثم انتقل إلى فرقة "دار السلام" بحي الحسين._يعد علي الكسار أسطورة الكوميديا في عصره وواحد من أهم نجوم المسرح والسينما المصرية فى عصرها الذهبى، وما زال الكثير من الأجيال تستمتع بما قدمه من أعمال، خاصة شخصيته الشهيرة "الخادم عثمان عبد الباسط"._كان علي الكسار أول من قدم الموسيقار والملحن الكبير الراحل زكريا أحمد ملحنا مع فرقته المسرحية عام 1924._بعد هذه النجومية والثراء تراجع نجم الكوميديا وعانى من التجاهل والنكران بعد اختفائه عن المسرح وظهور جيل جديد من الكوميديانات على الساحة الفنية، مثل إسماعيل يس وعبد الفتاح القصرى وتتراجع شعبيته._يضطر إلى الاشتراك فى أدوار ثانوية لا تتفق مع مشواره الفنى مثل فيلم "آخر كدبة" بطولة فريد الأطرش الذى ظهر فيه بدور الخادم فى مشهدين أو ثلاثة فقط._ قدم علي الكسار مايزيد على 160 عرضاً مسرحياً، ثم اتجه بعدها إلى السينما وقدم فيها عدداً من الأفلام الناجحة من أشهرها"أنا وأمي، قلبي على ولدي، قدم الخير، غلطة أب، الأم القاتلة"، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة._توفي بمستشفى القصر العينى يوم 15 يناير عام 1957 عن عمر ناهز ال69 عام بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان البروستات.