تامر مجدي يروج لإعادة عرض مسلسل "الاختيار"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:48 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

روج الفنان الشاب تامر مجدي لمواعيد عرض إعادة مسلسل "الاختيار"، الذي شارك بالتمثيل به في السباق الرمضاني لعام 2020.

وشارك تامر جمهوره البوستر الترويجي للمسلسل معلقًا عليه: "إعادة عرض مسلسل الاختيار يومياً علي قناة on ، من السبت للإربعاء الساعة 8 مساءً و الاعادة 1:30 صباحا و 1 مساءً".

وتدور أحداث "الاختيار"، عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

جدير بالذكر أن المسلسل تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، كما حققت مقاطع "الاختيار" على منصات التواصل الاجتماعي نسبة مشاهدات قياسية، فيما تعتبر هذه الإعادة هي الأولى للمسلسل بعد عرضه في الشهر المبارك.  

ويشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.

أخبار تهمك

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر يونايتد يطرد 4 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 8 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تفاصيل المكالمة المنتظرة لرئيس الزمالك للرد على بيان الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآة.. وكيل فرجاني ساسي يعرض اللاعب على الأهلي والزمالك يتحرك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يوجه مناشدة عاجلة إلى السيسي

منذ ساعة و 21 دقيقة

وزيرة الصناعة: هذه السيارات لا يمكن تحويلها إلى غاز

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ ساعة الا ربع

مرتضي منصور: ما فعله الخطيب وزوجته غير مقبول.. ويثير الفتنة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

موهبة الدوري المصري تبتعد عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:46 ص

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

01:59 ص

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

10:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام