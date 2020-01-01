الكشف عن موقف تونس من استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول اعتذار الكاميرون عن استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي .

وسيواجه النادى الأهلى نظيره الوداد المغربي والزمالك سيواجه الرجاء المغربي.

وكشف حامد المغربي، المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، موقف تونس من استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا حال اعتذار الكاميرون.

وقال حامد المغربي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نحن جاهزون لاستضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا في أي وقت".

وتابع: "تونس جاهزة وانتصرت على تفشي فيروس كورونا، وملاعبنا جاهزة لاستضافة النهائيات بعد استقرار الأوضاع".

وأشار: "لقد تابع الجميع معسكر منتخبنا التونسي ومدى نجاحه وننتظر استضافة نهائيات دوري الأبطال".

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