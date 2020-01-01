إصابة كاهنين من كنيسة مار جرجس بدسوق بفيروس كورونا

قال مصدر كنسي مُطلع، إن القمص بطرس بطرس وابنه القمص بيشوي بطرس، كهنة كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بدسوق، أصيبا بفيروس كورونا المستجد والمعروف «بكوفيد 19».





وأوضح «المصدر»، في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر، أن الكاهنين في المرحلة الأولى من الإصابة وحالتهم حتى الآن مستقر، وهم في العزل المنزلي.





وطالب من الشعب القبطي أن يرفع الصلوات والتضرعات أمام الله حتي أن يمد يده ويشفيهم بشفاعه السيدة العذراء مريم أم النور والشهيد العظيم مار جرجس.





وفي سياق آخر، قال مصدر كنسي مُطلع: إن القس لعازر رزق ذكي، كاهن كنيسة القديس الأنبا مقار، مدرس العهد القديم بالكلية الإكليريكية التابعة لايبارشية البلينا للأقباط الأرثوذكس – جنوب محافظة سوهاج - أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأكد المصدر، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن القس لعازر يخضع لبروتوكول علاج هو وزوجته، تحت إشراف طبي بأحد المستشفيات في القاهرة، مضيفًا أن حالته الصحية مستقرة.





وأوضح أن إصابة كاهن كنيسة القديس الانبا مقار، جاءت بعد إصابة المٌكرسة صوفيا السكرتيرة الخاصة للأنبا ويصا، مطران الإيبارشية، والتي وفاتها المنية أواخر الشهر المنصرم، مؤكدًا أن مجمع كهنة الإيبارشية بخير وعلى ما يرام.





استمرار غلق الكنائس

وأضاف المصدر، أن مطران البلينا قرر استمرار غلق أبواب كنائس الإيبارشية وتعليق الصلوات والانشطة حتى نهاية صوم القديسة العذراء مريم والذي يأتي في منتصف شهر أغسطس المقبل





كانت إيبارشية البلينا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أعلنت خروج الأنبا ويصا مطران البلينا، من إحدى مستشفيات العزل، بعد تعافيه تمامًا وسلبية نتائج التحاليل الطبية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأكد مصدر كنسي، في تصريحات إلى الفجر، أن الأنبا ويصا الآن في مقره بالقاهرة، ليقضي فترة نقاهة، ثم يعود إلى إيبارشية البلينا جنوب محافظة سوهاج، ليمارس خدمته بشكل طبيعي.





كان مصدر كنسي مُطلع، قال: إن الأنبا ويصا، خضع لبروتوكول علاج تحت إشراف طبي في القاهرة، بعدما تردد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.



