أي مواطن عايز حاجة هيلاقيها.. وزير الإسكان يزف بشرى للمواطنين

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن الوزارة تعمل على دعم للطبقة البسيطة، وفي نفس الوقت مساندة الطبقة الوسطى، والإتاحة للطبقة العليا، لافتَا إلى أن الدولة مسئولة عن كافة المواطنين، معقبًا:" ولذلك أي مواطن عاوز حاجة هيلقيها".





وأضاف "الجزار "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تراعى المواطنين البسطاء وتوفر لهم الدعم المالي المباشر وغير المباشر من أجل توفير سكن لائق لهم.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات 3" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.





ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.



