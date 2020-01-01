بالصور.. حملة على محلات البلاي ستيشن المخالفة لمواعيد قرار الغلق بالمنصورة

شنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة السيد المحاسب سعد بغدادي رئيس حي غرب، مساء الأحد، حملة على كافة المنشأت التجارية للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بقرار حظر التجوال بدءا من الساعة العاشرة مساءً لمنع التجمعات، وحفاظا على أرواح المواطنين.





وقاد الحملة محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس الحي، وفريق المعاون مشكل من علاء المدني مدير الشئون الإدارية بحي غرب، وأحمد سمير مدير البيئة، ونادر محمد متابعة المحافظة.





وتمكنت الحملة من ضبط ومصادرة المعدات لعدد ٢ محل بلاي ستيشن بمنطقة المستشفى العام، وشارع احمد ماهر تلاحظ وجود عدد من الأفراد بداخلهم، مخالفين بذلك الإجراءات الاحترازية والضوابط التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومخالفتهم لمواعيد قرار الحظر.





وقال محمد محمود عبداللطيف نائب رئيس حي غرب إن حملات الحي تأتي في إطار الاجراءات والضوابط التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا " لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الحكومة فيما يخص عملية تنظيم الفتح التدريجى المنضبط لبعض الأنشطة والمنشآت التى تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى، والكافيهات، والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، وعدم التهاون مع أى مخالفات يتم رصدها.





واكد عبداللطيف ان حملات الحي مستمرة بناء علي تعليمات محافظ الدقهلية علي مدار الاسبوع وبشكل يومي لتحقيق كافة اشكال الانضباط في كافة المجالات وتستهدف كافة اشكال الخروج علي القانون او مخالفة قرارات مجلس الوزراء وان تلك الحملات لا تؤثر إطلاقًا علي اداء الحي الخدمي فهناك تقسيم للأدوار بين كافة قيادات الحي وان متابعة خدمات الحي تتم بشكل مستمر من حيث النظافة والإنارة والتجميل بالإضافة الي تلقي طلبات التصالح مع اصحاب المخالفات



