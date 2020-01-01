بالصور.. حملة على محلات البلاي ستيشن المخالفة لمواعيد قرار الغلق بالمنصورة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
شنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة السيد المحاسب سعد بغدادي رئيس حي غرب، مساء الأحد، حملة على كافة المنشأت التجارية للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بقرار حظر التجوال بدءا من الساعة العاشرة مساءً لمنع التجمعات، وحفاظا على أرواح المواطنين.

وقاد الحملة محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس الحي، وفريق المعاون مشكل من علاء المدني مدير الشئون الإدارية بحي غرب، وأحمد سمير مدير البيئة، ونادر محمد متابعة المحافظة.

وتمكنت الحملة من ضبط ومصادرة المعدات لعدد ٢ محل بلاي ستيشن بمنطقة المستشفى العام، وشارع احمد ماهر تلاحظ وجود عدد من الأفراد بداخلهم، مخالفين بذلك الإجراءات الاحترازية والضوابط التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومخالفتهم لمواعيد قرار الحظر.

وقال محمد محمود عبداللطيف نائب رئيس حي غرب إن حملات الحي تأتي في إطار الاجراءات والضوابط التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا " لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الحكومة فيما يخص عملية تنظيم الفتح التدريجى المنضبط لبعض الأنشطة والمنشآت التى تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى، والكافيهات، والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، وعدم التهاون مع أى مخالفات يتم رصدها.

واكد عبداللطيف ان حملات الحي مستمرة بناء علي تعليمات محافظ الدقهلية علي مدار الاسبوع وبشكل يومي لتحقيق كافة اشكال الانضباط في كافة المجالات وتستهدف كافة اشكال الخروج علي القانون او مخالفة قرارات مجلس الوزراء وان تلك الحملات لا تؤثر إطلاقًا علي اداء الحي الخدمي فهناك تقسيم للأدوار بين كافة قيادات الحي وان متابعة خدمات الحي تتم بشكل مستمر من حيث النظافة والإنارة والتجميل بالإضافة الي تلقي طلبات التصالح مع اصحاب المخالفات 

فيما طالب المحاسب سعد بغدادي رئيس حى غرب المنصورة المواطنين والتجار بضرورة الإلتزام فى تنفيذ قرارت دولة رئيس الوزراء ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي سلامه وحياه المواطنين.
بالصور.. حملة على محلات البلاي ستيشن المخالفة لمواعيد قرار الغلق بالمنصورة
بالصور.. حملة على محلات البلاي ستيشن المخالفة لمواعيد قرار الغلق بالمنصورة
بالصور.. حملة على محلات البلاي ستيشن المخالفة لمواعيد قرار الغلق بالمنصورة
بالصور.. حملة على محلات البلاي ستيشن المخالفة لمواعيد قرار الغلق بالمنصورة
بالصور.. حملة على محلات البلاي ستيشن المخالفة لمواعيد قرار الغلق بالمنصورة
بالصور.. حملة على محلات البلاي ستيشن المخالفة لمواعيد قرار الغلق بالمنصورة
بالصور.. حملة على محلات البلاي ستيشن المخالفة لمواعيد قرار الغلق بالمنصورة
بالصور.. حملة على محلات البلاي ستيشن المخالفة لمواعيد قرار الغلق بالمنصورة
بالصور.. حملة على محلات البلاي ستيشن المخالفة لمواعيد قرار الغلق بالمنصورة
بالصور.. حملة على محلات البلاي ستيشن المخالفة لمواعيد قرار الغلق بالمنصورة
بالصور.. حملة على محلات البلاي ستيشن المخالفة لمواعيد قرار الغلق بالمنصورة
بالصور.. حملة على محلات البلاي ستيشن المخالفة لمواعيد قرار الغلق بالمنصورة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محلات البلاي ستيشن بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل المكالمة المنتظرة لرئيس الزمالك للرد على بيان الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عمرو أديب يوجه مناشدة عاجلة إلى السيسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مرتضي منصور: ما فعله الخطيب وزوجته غير مقبول.. ويثير الفتنة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 13 ساعة

موهبة الدوري المصري تبتعد عن الزمالك

منذ ساعة

وزيرة الصناعة: هذه السيارات لا يمكن تحويلها إلى غاز

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مانشستر يونايتد يطرد 4 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 6 دقيقة

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآة.. وكيل فرجاني ساسي يعرض اللاعب على الأهلي والزمالك يتحرك

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:46 ص

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

01:59 ص

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

10:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام