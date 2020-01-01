مرتضي منصور: ما فعله الخطيب وزوجته غير مقبول.. ويثير الفتنة بين الأهلي والزمالك

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قيمة النادي الأهلي كقلعة رياضية  كبرى في مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الأهلي هرم في مصر، وما قام به الخطيب وزوجته غير مقبول".

وواصل:"أين كانت زوجة الخطيب حينما طلب تركي اّل الشيخ من مجلس الأهلي برد الساعات؟ ولماذا تقول أغيثونا الاّن".

وأتم تصريحاته:" كان على الخطيب التاّني والصبر حتى يعلم الحقيقة بدلاً من تسرعه في تقديم بلاغات واثارة فتنة بين الجماهير".

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