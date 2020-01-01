مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف حقيقة زواجه منها واستيلائه على فيلا و 5 شقق تملكها الفنانة (فيديو)

ورد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" على اتهام هيفاء وهبي له بالاستيلاء على فيلا و5 شقق سكنية، مؤكدًا: "والله ما حصل انها كتبت أي حاجة باسمي واستنوليت عليها".



