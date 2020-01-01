جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يغرد في الصدارة وحيداً

تعرض فريق ليستر سيتي لهزيمة قاسية من بورنموث بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.





ونجح جيمي فاردي في تعزيز صدارته لهدافي البريميرليج برصيد 23 هدف، بينما يحل الجابوني ايميريك اوباميانج المركز الثاني برصيد 20، ويأتي المتوج بالجائزة في الموسمين الماضيين محمد صلاح في المركز الثالث برصيد 19 هدف.





ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالاتي :-





1- جيمي فاردي 23 هدف.

2- بيير إيمريك أوباميانج 20 هدف.

3- محمد صلاح 19 هدف.

4- داني إنجز 19 هدف.

5- رحيم ستيرلنج 17 هدف.

6- سيرجيو أجويرو 16 هدف.

7- ساديو ماني 16 هدف.

8- راؤول خيمينيز 16 هدف.

9- ماركوس راشفورد 15 هدف.

10- أنتوني مارسيال 15 هدف.