عاجل.. حقيقة اعتزال الفنان لطفي لبيب التمثيل بسبب مرضه





أكد الفنان لطفي لبيب، أنه ليس في كامل رونقه الان، وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "كلامي ده مش معناه إني هعتزل التمثيل.





وأشار إلى استعداده للتمثيل لكن بشروطه الصحية، مؤكدًا: " أنا مقدرش أعيش من غير فن".





كان لبيب قد كشف النقاب عن تفاصيل حالته الصحية، مؤكدًا انه في حالة مرض شديد ويعاني من جلطة في المخ، مضيفًا: "الجلطة معطلالى الجنب الشمال كله".



وأضاف: "أنا شبعت تمثيل لأن الممثل لازم يكون عنده مرونة عصبية وعضلية علشان يعرف يمثل".





وأكد من جانبه أن مهنة التمثيل صعبة ومتعبة جدا، مضيفًا: "أنا بعتبرها ثانى مهنة صعبة بعد مهنة عمال المناجم".





