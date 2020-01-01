عاجل.. حقيقة اعتزال الفنان لطفي لبيب التمثيل بسبب مرضه
الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:57 ص
أكد الفنان لطفي لبيب، أنه ليس في كامل رونقه الان، وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "كلامي ده مش معناه إني هعتزل التمثيل.
وأشار إلى استعداده للتمثيل لكن بشروطه الصحية، مؤكدًا: " أنا مقدرش أعيش من غير فن".
كان لبيب قد كشف النقاب عن تفاصيل حالته الصحية، مؤكدًا انه في حالة مرض شديد ويعاني من جلطة في المخ، مضيفًا: "الجلطة معطلالى الجنب الشمال كله".
وأضاف: "أنا شبعت تمثيل لأن الممثل لازم يكون عنده مرونة عصبية وعضلية علشان يعرف يمثل".
وأكد من جانبه أن مهنة التمثيل صعبة ومتعبة جدا، مضيفًا: "أنا بعتبرها ثانى مهنة صعبة بعد مهنة عمال المناجم".