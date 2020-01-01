نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية إلى أحمد فتحي
الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:54 ص
محمد جمال
أعلن نادى بيراميدز عن ضم أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق
قال أحمد سامي، نجم الأهلي ومدرب طلائع الجيش ونجوم المستقبل سابقا، إن حسام عاشور تعرض لظلم كبير داخل الأهلي مؤكدا: "حسام عاشور أتفرم".
وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "حسام عاشور من الأفضل له اللعب في الدوري المصري وعدم الاحتراف في الدوري السعودي".
وعن رحيل أحمد فتحي من الأهلي والتعاقد مع بيراميدز، أضاف: "فتحي جري وراء المادة ولكنه لم ينتظر الى الانتماء للقلعة الحمراء".
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