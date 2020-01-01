نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية إلى أحمد فتحي

أعلن نادى بيراميدز عن ضم أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق





قال أحمد سامي، نجم الأهلي ومدرب طلائع الجيش ونجوم المستقبل سابقا، إن حسام عاشور تعرض لظلم كبير داخل الأهلي مؤكدا: "حسام عاشور أتفرم".





وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "حسام عاشور من الأفضل له اللعب في الدوري المصري وعدم الاحتراف في الدوري السعودي".



