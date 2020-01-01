بهذه الصورة.. سيمون تسترجع ذكرياتها في مسلسل "حلم الجنوبي"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شارك النجمة سيمون جمهورها صورة جديدة لها من إحدى مسلسلاتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بالصورة من مسلسل "حلم الجنوبي" وعلقت علي الصورة قائلة: "الحلقة الاخيرة من حلم الجنوبي ، بطولة صلاح السعدني تاليف محمد صفاء عامر إخراج جمال عبد الحميد".

يذكر أن سيمون، طرحت مؤخرًا أغنية "أسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر الحان وجيه عزيز توزيع باسم منير،وتعتبر عودة لسيمون للغناء من جديد بعد غيابها عدد كبير من السنوات الماضية وعالم الحفلات حيث ركزت فقط في التمثيل.

تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك انا احب انام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى .. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 12 ساعة

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موهبة الدوري المصري تبتعد عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يوجه مناشدة عاجلة إلى السيسي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ أقل من ساعتين

مفاجآة.. وكيل فرجاني ساسي يعرض اللاعب على الأهلي والزمالك يتحرك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مانشستر يونايتد يطرد 4 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 7 دقيقة

وزيرة الصناعة: هذه السيارات لا يمكن تحويلها إلى غاز

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور: ما فعله الخطيب وزوجته غير مقبول.. ويثير الفتنة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تفاصيل المكالمة المنتظرة لرئيس الزمالك للرد على بيان الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:46 ص

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

01:59 ص

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

10:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام