بهذه الصورة.. سيمون تسترجع ذكرياتها في مسلسل "حلم الجنوبي"





يذكر أن سيمون، طرحت مؤخرًا أغنية "أسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر الحان وجيه عزيز توزيع باسم منير،وتعتبر عودة لسيمون للغناء من جديد بعد غيابها عدد كبير من السنوات الماضية وعالم الحفلات حيث ركزت فقط في التمثيل.



تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك انا احب انام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى .. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".

شارك النجمة سيمون جمهورها صورة جديدة لها من إحدى مسلسلاتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت بالصورة من مسلسل "حلم الجنوبي" وعلقت علي الصورة قائلة: "الحلقة الاخيرة من حلم الجنوبي ، بطولة صلاح السعدني تاليف محمد صفاء عامر إخراج جمال عبد الحميد".