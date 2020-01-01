مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لمحمود الخطيب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة خاصة إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وذلك بعد البلاغ الذي تقدم به رئيس القلعة الحمراء بسبب الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي. 


وقال منصور في تصريحات تليفزيونية خلال برنامج زمالكاوي المذاع على قناة الزمالك: " بلاغ الخطيب هو  "سقطة" لكيان الأهلي العريق، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد من قام بهذا الفيديو".

وتابع رئيس الزمالك: " أنا لست بعدو للأهلي والخطيب وعلاقتي بالجماهير الأهلاوية علي أفضل ما يكون، وأرفض بيان زوجة محمود الخطيب فكان من الأفضل أن تتريس لان مثل هذه الأمور من الممكن أن تحدث فتنة بين الجماهير".

وأنهى تصريحاته موجهاً الشكر للشعب المصري ولجماهير القطبين الذي لم يبتلعوا الطُعم المُقدم من الخونة، وأقروا بان مقطع الفيديو المتداول "مُفبرك" قبل أن أقوم بالايضاح وكشف الحقائق.

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