عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ
الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:46 ص
كشف الفنان لطفي لبيب، النقاب عن تفاصيل حالته الصحية،مؤكدًا انه في حالة مرض شديد ويعاني من جلطة في المخ، مضيفًا: "الجلطة معطلالى الجنب الشمال كله".
وأضاف خلال برنامج برنامج "التاسعة" للإعلامى وائل الابراشى، المذاع على القناة الأولى: "أنا شبعت تمثيل لأن الممثل لازم يكون عنده مرونة عصبية وعضلية علشان يعرف يمثل".
وأكد من جانبه أن مهنة التمثيل صعبة ومتعبة جدا، مضيفًا: "أنا بعتبرها ثانى مهنة صعبة بعد مهنة عمال المناجم".