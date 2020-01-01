عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر

كشف الفنان لطفي لبيب، النقاب عن تفاصيل حالته الصحية،مؤكدًا انه في حالة مرض شديد ويعاني من جلطة في المخ، مضيفًا: "الجلطة معطلالى الجنب الشمال كله".

وأضاف خلال برنامج برنامج "التاسعة" للإعلامى وائل الابراشى، المذاع على القناة الأولى:  "أنا شبعت تمثيل لأن الممثل لازم يكون عنده مرونة عصبية وعضلية علشان يعرف يمثل".

وأكد من جانبه أن مهنة التمثيل صعبة ومتعبة جدا، مضيفًا: "أنا بعتبرها ثانى مهنة صعبة بعد مهنة عمال المناجم".




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