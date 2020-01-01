أديب محذرا المواطنين: الإصابة بالكورونا تجربة مؤلمة.. "خليك في السالك"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الصين صرحت بأنه عند إنتاجها عقارا لفيروس كورونا، فإن مصر من أوائل الدول الأفريقية التي سيعطونها اللقاح، مؤكدا أن العلاقات المصرية الصينية قوية جدا.





وعلق "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، قائلا: "الناس اللي كانت بتتريق أن مصر أرسلت معونات للصين، ويتكلموا على الوزيرة اللي سافرت هناك، وكأنها عملت حاجة وحشة"، منوها بأن هناك علاقاات متبادلة بين البلدين.





وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الصين لديها احساس بالذنب عالي جدا، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، معلقا: "الإصابة بالكورونا تجربة مؤلمة وبايخة، خليك في السالك".



