رئيس شعبة الأدوية: علاجات كورونا متوفرة.. وعندنا الإمكانية لتصنيعها

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:28 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على توافر الأدوية المخصصة لعلاج فيروس كورونا في مصر، قائلا " أدوية علاج كورونا متوفرة وبكميات كبيرة وعندنا الإمكانية في أي وقت لتصنيعها".

وأضاف عوف في حواره عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن مصر لديها 160 شركة أدوية قادرة على إنتاج أدوية كورونا بكفاءة عالية، لافتًا إلى أن المواطنين بدأت في التخفيف من مسألة التكالب على شراء الأدوية والفيتامينات وهو ما خفف التزاحم الشديد على الصيدليات منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن الأدوية التي يتم تصنيعها داخل مصر لا تقل جودتها عن التي تصنع في الغرب وهو ما دفع المصنع الأمريكي إلى الموافقة على تصنيع عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، والذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية مع نظيراتها في مصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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