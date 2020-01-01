رئيس شعبة الأدوية: علاجات كورونا متوفرة.. وعندنا الإمكانية لتصنيعها

أكد علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على توافر الأدوية المخصصة لعلاج فيروس كورونا في مصر، قائلا " أدوية علاج كورونا متوفرة وبكميات كبيرة وعندنا الإمكانية في أي وقت لتصنيعها".





وأضاف عوف في حواره عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن مصر لديها 160 شركة أدوية قادرة على إنتاج أدوية كورونا بكفاءة عالية، لافتًا إلى أن المواطنين بدأت في التخفيف من مسألة التكالب على شراء الأدوية والفيتامينات وهو ما خفف التزاحم الشديد على الصيدليات منذ بداية الجائحة.





وأشار إلى أن الأدوية التي يتم تصنيعها داخل مصر لا تقل جودتها عن التي تصنع في الغرب وهو ما دفع المصنع الأمريكي إلى الموافقة على تصنيع عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، والذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية مع نظيراتها في مصر.



