تفاصيل مبادرة "بيت روقة" لتقديم الوجبات مجانا لمصابي كورونا

قال الفنان مصطفى درويش صاحب مبادرة "بيت روقة" لتقديم الوجبات بالمجان لمصابي فيروس كورونا إن هذه المبادرة ستكون بمثابة حملة توعية للمطاعم والكافيهات التي ترفض التعامل مع مصابي الفيروس.





وأضاف درويش في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "تجربتي مع فيروس كورونا وقسوة المرض جعلتني أفكر في المتضررين من هذا المرض الذين لا يجدون قوت يومهم ويرفض البعض التعامل معهم".





وعن إصابته بفيروس كورونا قال "شعرت بعد العيد بألم شديد في البطن وارتفاع في درجات الحرارة وصداع، وبعدها أجريت أشعة وتحاليل وأثبتت إصابتي بالفيروس، وأشعر بإحساس مصاب كورونا وقسوة الوحدة التي يشعر بها، ولكن أصحابي وأهلي كانوا على تواصل مستمر معي ولم يشعروني بالوحدة ولذلك فكرت في هذه المبادرة".



