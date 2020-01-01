تفاصيل مبادرة "بيت روقة" لتقديم الوجبات مجانا لمصابي كورونا
الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:45 ص
شيماء حسن
قال الفنان مصطفى درويش صاحب مبادرة "بيت روقة" لتقديم الوجبات بالمجان لمصابي فيروس كورونا إن هذه المبادرة ستكون بمثابة حملة توعية للمطاعم والكافيهات التي ترفض التعامل مع مصابي الفيروس.
وأضاف درويش في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "تجربتي مع فيروس كورونا وقسوة المرض جعلتني أفكر في المتضررين من هذا المرض الذين لا يجدون قوت يومهم ويرفض البعض التعامل معهم".
وعن إصابته بفيروس كورونا قال "شعرت بعد العيد بألم شديد في البطن وارتفاع في درجات الحرارة وصداع، وبعدها أجريت أشعة وتحاليل وأثبتت إصابتي بالفيروس، وأشعر بإحساس مصاب كورونا وقسوة الوحدة التي يشعر بها، ولكن أصحابي وأهلي كانوا على تواصل مستمر معي ولم يشعروني بالوحدة ولذلك فكرت في هذه المبادرة".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف
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