بالفيديو.. عمرو أديب يواجه مدير أعمال هيفاء وهبي بشائعة تهديده لها.. والأخير: "أنا مش بلطجي"





واجه الإعلامي عمرو أديب، محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، بشائعة تهديده لها على خلفية اتهامها له بالاستيلاء على ممتلكاتها في مصر.

ورد وزيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنا مش بلطجي يا أستاذ عمرو وولله ما حصل إني هددتها".

وعبر عن دهشته قائلًا: خلينا واقعيين دي هيفاء وهبي أهددها إزاي.. وايه اللي عندها علشان أهددها!".

كانت هيفاء وهبي، كشفت عن تعرضها لعملية نصب بمصر، بواسطة مدير أعمالها السباق، حيث استولى على فيلا و5 وحدات سكنية تملكها داخل أحد الكومبوندات.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على "إم بي سي مصر" أنها تثق في القضاء المصري، وتثق في أنها سترداد ممتلكاتها بفضل عدالة القضاء المصري.

وأشارت إلى أنها وكلت هذا الشخص لشراء الأملاك باسمه قبل أن تنقل ملكيتهم باسمها ولكنها فوجئت في النهاية به يستولي عليهم من خلال عقود قديمة.



