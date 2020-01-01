عاجل.. تفاصيل المكالمة المنتظرة لرئيس الزمالك للرد على بيان الأهلي

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الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انه يعب بشدة على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، علي البلاغ الذي تقدم به الأخير ضده اليوم بسبب فيديو مفبرك غير حقيقي. 

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية خلال برنامج زمالكاوي المذاع علي قناة الزمالك: "معظم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أصدقاء مقربين مني ولذلك لم اتوقع أن يشارك الخطيب في هذه الحملة المدبرة ضدي". 

وأضاف: "هناك من يساعد في  هذه الحملات المدبرة التي تستهدف الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك وسيتم محاسبتهم في القريب العاجل".

وتابع: "الجميع يعلم مرتضى منصور وموافقه الوطنية والتي تتعارض مع هذه الحملات الممنهجة". 

وأختتم: "تلقيت تهديدات عديدة ولكنها لن تعرقل مسيرتي في حب بلدي التي أعتز واتشرف بها وبكل مواطنيها".

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