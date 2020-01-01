السعودية تطلق الهوية الإعلامية لحج 1441

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:30 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية، الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1441 هجرية، وأتاحها للاستخدام من قبل جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج.

وتأتي هذه الهوية امتدادًا لهوية العامين الماضيين، مع تغييرات طفيفة تتناسب مع حج هذا العام، فضلًا عن شعار لفظي جديد، عبارة عن جزء من قوله تعالى في الآية 46 من سورة الحجر "ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ"، حيث اكتفي بكلمتي "بسلام آمنين"، وتعني كلمة "بسلام" أي سالمين من الآفات، و"آمنين" أي من كل خوف.

ويتكون الشعار البصري لحج 1441 هجرية من أربع دوائر يقطعها رقما 20 و41 كاختصار لعام 1441 هجرية الموافق 2020 ميلادية، وذلك باللون الأخضر، ويتوسطها مكعب باللون الأسود يرمز للكعبة المشرفة.

وجميع التصميم يجسد كلمة "حج"، ويرمز اللون الأخضر للسلامة والصحة والأمان، كما ترمز الدوائر وما بينها من مساحات بيضاء، للطائفين والتباعد بينهم كـ "بروتوكول" صحي في أثناء أداء المناسك.

وطور بإضافة الشعار اللفظي، "بسلام آمنين"، مع تحقيق التباعد بين الخطوط، وإضافة اللون الأخضر، والزوايا التي أصبحت مرنة أكثر؛ لتعكس الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة لإقامة الشعيرة وحماية صحة الحجاج.

ويأتي إطلاق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام للهوية الموحدة لحج هذا العام، انطلاقًا من دوره في توحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية، وتحقيق التنسيق والتكامل والتناغم في أدائها الإعلامي.

وكان مركز التواصل قد تولى تصميم عددٍ من الهويات الإعلامية وإطلاقها، في عدد من المناسبات والأحداث الوطنية خلال السنوات الماضية.

الهوية بملحقاتها متوفرة للتحميل من موقع التواصل الحكومي لمعرفة المزيد اضغط هــنـــــــــــا.
السعودية تطلق الهوية الإعلامية لحج 1441
السعودية تطلق الهوية الإعلامية لحج 1441
السعودية تطلق الهوية الإعلامية لحج 1441
السعودية تطلق الهوية الإعلامية لحج 1441

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