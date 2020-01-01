لميس الحديدي: مشروعات الإسكان انتشلت ملايين المواطنين من الخطر (فيديو)

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على افتتاح حي الأسمرات المرحلة الثالثة، مشيدة بإجراءات الدولة الناجحة وإنجازتها المحققة على مدار ست سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد.





وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن تلك المشروعات انتشلت ملايين المواطنين الذين عاشوا لعقود طويلة تحت وطأة هذه الأماكن العشوائية المحفوفة بالخطر.





واستكملت "الإعلامية": "أن تنجح الدولة في نقل هؤلاء المواطنين إلى بيئة أفضل ومناطق لائقة كان حلمًا لكنه تحقق"، مشيرة إلى أن هدف الدولة الأساسي وهو إخلاء مصر من الأماكن الخطرة بنهاية 2020، معلقة: "لم يعد حلمًا لكنه إقترب من التحقق الكامل بإنجاز سريع غير مسبوق".





واستكملت: "الرئيس السيسي في كلمته اليوم قال عبارة مهمة جدًا وهي تذكروا شكل العشوائيات قد لاتكرر مجددًا".





وأشارت إلى أن إبعاد نقل المواطنين من هذه الأماكن الخطرة ليس فقط في نقلهم لأماكن ذات جاهزية للحياة بل لها أبعاد اجتماعية خاصة أن تلك المناطق وفي ظل ما كنت تعاني منه لم يكن بوسعها أن تخرج جيلًا سويًا يساهم في بناء المجتمع.





وأضافت أن تطوير ملف العشوائيات هو عين الاستثمار في العنصر البشري فهي ليست عبارة عن عمارات وبنايات لكنها توفير لبيئة ادمية تبني الانسان وتسهم في رقيه وتعليمه وبناء المجتمع، مشيرة إلى أن هذه المناطق كانت تعج بتجار المخدرات وقد تكون بؤرة خصبة للارهاب لكن بتولي هذا الملف وحجم الانجاز فيه نقول أننا نجحنا في ضرب عصفورين بحجر فقد استثمر في الانسان قبل البنيان.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.





ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.





وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.