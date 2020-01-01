لميس الحديدي: مشروعات الإسكان انتشلت ملايين المواطنين من الخطر (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:29 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على افتتاح حي الأسمرات المرحلة الثالثة، مشيدة بإجراءات الدولة الناجحة وإنجازتها المحققة على مدار ست سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن تلك المشروعات انتشلت ملايين المواطنين الذين عاشوا لعقود طويلة تحت وطأة هذه الأماكن العشوائية المحفوفة بالخطر.

واستكملت "الإعلامية": "أن تنجح الدولة في نقل هؤلاء المواطنين إلى بيئة أفضل ومناطق لائقة كان حلمًا لكنه تحقق"، مشيرة إلى أن هدف الدولة الأساسي وهو إخلاء مصر من الأماكن الخطرة بنهاية 2020، معلقة: "لم يعد حلمًا لكنه إقترب من التحقق الكامل بإنجاز سريع غير مسبوق".

واستكملت: "الرئيس السيسي في كلمته اليوم قال عبارة مهمة جدًا وهي تذكروا شكل العشوائيات قد لاتكرر مجددًا".

وأشارت إلى أن إبعاد نقل المواطنين من هذه الأماكن الخطرة ليس فقط في نقلهم لأماكن ذات جاهزية للحياة بل لها أبعاد اجتماعية خاصة أن تلك المناطق وفي ظل ما كنت تعاني منه لم يكن بوسعها أن تخرج جيلًا سويًا يساهم في بناء المجتمع.

وأضافت أن تطوير ملف العشوائيات هو عين الاستثمار في العنصر البشري فهي ليست عبارة عن عمارات وبنايات لكنها توفير لبيئة ادمية تبني الانسان وتسهم في رقيه وتعليمه وبناء المجتمع، مشيرة إلى أن هذه المناطق كانت تعج بتجار المخدرات وقد تكون بؤرة خصبة للارهاب لكن بتولي هذا الملف وحجم الانجاز فيه نقول أننا نجحنا في ضرب عصفورين بحجر فقد استثمر في الانسان قبل البنيان.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروعات الاسكان لميس الحديدي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 16 ساعة

مدير أعمال هيفاء وهبي السابق يفجر مفاجأة عن علاقتهما (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يوجه مناشدة عاجلة إلى السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصناعة: هذه السيارات لا يمكن تحويلها إلى غاز

منذ حوالي 7 ساعات

كهربا يرد بقوة على مرتضي منصور.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجآة.. وكيل فرجاني ساسي يعرض اللاعب على الأهلي والزمالك يتحرك

منذ حوالي 6 ساعات

سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر يونايتد يطرد 4 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:46 ص

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

02:34 ص

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

01:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام