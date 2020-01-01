مدرب منتخب مصر السابق: هذا هو الفارق بين صلاح وتريزيجيه

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمي فريق سموحة، أن هناك فارق بين مسيرة محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق أستون فيلا.

وقال ناجي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "هناك تقارير إنجليزية تتحدث عن انتقال تريزيجيه لأندية كبيرة فى الدوري الإنجليزي بعد تألقه فى أول مواسمه بالبريميرليج، وهناك فارق كبير بين صلاح وتريزيجيه".
 
وأضاف: "تريزيجيه لاعب مميز للغاية ومجتهد ويملك إمكانيات فنية رائعة، ولكن محمد صلاح من أعظم ثلاثة لاعبين على مستوي العالم فلا يوجد مقارنة".

ونصح أحمد ناجي، مدرب حراس مرمي فريق سموحة، محمود حسن "تريزيجيه"، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، بعدم الرحيل عن البريميرليج خلال الموسم المقبل.

وقال ناجي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أتمني استمرار تريزيجيه فى إنجلترا عن الرحيل للدوري التركي، والدوري الإنجليزي يتابعه العالم كله وله مذاق خاص عن أى دوري أخر".

وأضاف: "كوبر وأجيري كانا يعرفان جيدا أهمية صلاح وتريزيجيه فى المنتخب الوطني، وأنصحه بعدم الرحيل عن الدوري الإنجليزي حتى لو هبط أستون فيلا للدرجة الثانية".

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