رئيس حي حلوان: لا خسائر بشرية أو إصابات في حريق سوق توشكى

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:46 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد اللواء خالد شحاتة، رئيس حي حلوان، أن حريق سوق توشكى لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات، مشيرًا إلى أن الواقعة مازالت قيد التحقيق في النيابة العامة ولم يتم معرفة السبب وراء الحريق حتى الآن.

وقال شحاتة في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن السوق كان يحتوي على ما يقرب من 514 كشك، والحريق تسبب في تدمير ما يقرب من 500 كشك كانت مخصصة لبيع الملابس والأحذية والموبيلات".

ووجه رئيس حي حلوان الشكر إلى رجال الحماية المدنية على المجهود الذي قدموه للسيطرة على هذا الحريق الذي امتد بطول السوق، لافتًا إلى أن سرعة السيطرة على الحريق حالت دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف 

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