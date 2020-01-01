مصطفى درويش يعلن عن تجهيزه لسيارة نقل للموتى

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

أعلن الفنان مصطفى درويش عن تجهيزه لسيارة لنقل المتوفين الذين ليس لديهم أسرة لكي تتكفل بهم، وأيضًا للأسر الغير مقتدرة على تحمل تكاليف الدفن، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر مصطفى درويش صورة للسيارة، وعلق عليها قائلاً: "من زمان نفسي أعمل عربية تحت الطلب لنقل المتوفيين اللي مالهمش أهل والتكفل بدفنهم، أو اللي أهلهم مش مقتدرين علي تكاليف الدفن".

وتابع مصطفى درويش قائلاً: "الحمد لله العربية جهزت وهدية مني لمدينتي دمنهور، ربنا يجعلها حسنة جارية عن أمي وأبويا الله يرحمهم".

وفي سياق آخر، خاض مصطفى درويش السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل بـ"100 وش"، وهو بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، علا رشدي، شريف دسوقي، ومن تأليف أحمد وائل، عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري.


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