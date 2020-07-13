ميلان يقتنص نقطة ثمينة من أنياب نابولي في الدوري الإيطالي

فرط فريق ميلان في فرصة انتزاع المركز السادس من فريق نابولي بعدما تعادل معه 2-2 اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وتقدم ميلان بهدف سجله ثيو هيرنانديز في الدقيقة 20، وتعادل نابولي عن طريق جيوفاني دي لورينز في الدقيقة 34، ثم أضاف درايس ميرتينز الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 60، ثم سجل فرانك كيسي هدف التعادل لميلان في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.





وأنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 87.





ورفع ميلان رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين خلف نابولي الذي رفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس.



