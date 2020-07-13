7 أطعمة محظورة على مرضى تهيج الأمعاء.. أبرزها "منتجات الألبان"!

يعانى مرضى متلازمة تهيج الأمعاء من عدة أعراض مزعجة، مثل الإسهال والانتفاخ وآلام البطن، وعادةً ما تزداد سوءًا عند ارتكاب العادات الغذائية الخاطئة، مثل تناول الأطعمة صعبة الهضم.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، قائمة بالأطعمة الممنوعة على مرضى تهيج الأمعاء، وفقًا لموقع "Live strong" الصحي.





1- منتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان على اللاكتوز، وهو سكر يصعب هضمه، ويزيد من فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي المزعجة، ولهذا السبب، ينصح الأطباء مرضى تهيج الأمعاء باستبدال اللبن العادي بحليب اللوز أو الشوفان، منعًا لتفاقم الأعراض.





2- الشاي والقهوة

من أكثر المشروبات المنبهة الغنية بالكافيين، الذي يتسبب في الإصابة بالانتفاخ والإسهال وتقلصات المعدة، عند استهلاكه بكميات كبيرة، لذا من الأفضل أن يعتمد مرضى تهيج الأمعاء على المشروبات العشبية المضادة للالتهابات والمهدئة للمعدة، مثل منقوع الزنجبيل.





3- الفواكه

رغم القيمة الغذائية العالية للفواكه، إلا أن بعضها لا يناسب مرضى تهيج الأمعاء، وذلك لاحتوائها على سكر الفركتوز، الذي يحتاج إلى وقت طويل في عملية الهضم، مما يؤدي إلى الإصابة بالاضطرابات الهضمية.





ومن أبرز الفواكه الغنية بسكر الفركتوز "التفاح، الخوخ، البطيخ، المانجو، الكرز، الكمثرى، البرقوق، الفواكه المجففة بمختلف أنواعها".





4- الخضروات

يحظر على مرضى تهيج الأمعاء تناول الخضروات التي تحتوي على سكر الفركتوز الذي يصعب على المعدة هضمه بسهولة، مما يؤدي إلى الإصابة بالاضطرابات الهضمية.





والخضروات الصليبية -كالقرنبيط والبروكلي والملفوف- من أكثر الأنواع الغنية بسكر الفركتوز، هذا بالإضافة إلى بعض الخضروات الأخرى، مثل البصل والهليون والبازلاء والمشروم.





5- البقوليات

من الأطعمة المزعجة لمرضى تهيج الأمعاء، نظرًا لمحتواها العالي من الألياف التي تحتاج إلى وقت طويل في عملية الهضم، مما يؤدي إلى الإصابة بالغازات والانتفاخ والإمساك، خاصةً إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة.





6- المحليات الصناعية

تشكل المحليات الصناعية -مثل الإسبرتام- مصدر إزعاج للمعدة في حالة الإصابة بتهيج الأمعاء، حيث تتسبب في الإصابة بالانتفاخ وتقلصات البطن، لذلك يفضل الاعتماد على المصادر الطبيعية للسكر، مثل عسل النخل، بشرط أن يتم استهلاكها بكميات بسيطة، حتى لا يكون لها تأثيرات عكسية على صحة الجهاز الهضمي.





7- الشوكولاتة

من الحلوى المحظورة على مرضى تهيج الأمعاء، وذلك لاحتوائها على الكافيين، بالإضافة إلى سكر اللاكتوز المكتسب من الحليب، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالانتفاخ والغازات عند تناولها.