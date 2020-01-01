منها "الأسمرات 3".. مشروعات إسكان من الرئيس للفقراء والطبقة الوسطى

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، عددًا من المشروعات القومية منها مشروع حي الأسمرات 3، ويوفر 7440 وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، وتسلم الوحدات بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي 350 جنيها شهريا.





ويعد مشروع الأسمرات 3 بالمقطم أكبر المشروعات، التي يتم افتتاحها وتتكون من دور أرضي و9 أدوار متكررة، وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا، ويضم مشروع الأسمرات، 4 ملاعب وملعب كرة قدم، وحمامي سباحة، وحديقة أطفال، و4 حضانات بمساحة 460 مترا لكل حضانة، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، وإنشاء مسجد وكنيسة.





1- بشاير الخير

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع بشاير الخير، في 2016، على ساحة 12 ونصف فدان لخدمة 10000 مواطن، هي عبارة عن 17 عمارة سكنية، من أحد مشروعات تطوير العشوائيات.





وكما افتتح الرئيس، في 2016، مرحلة الأولى والثانية من مشروع الأسمرات بحى المقطم، أقيم مشروع حى الأسمرت علي مساحة 65 فدان، ويضم المشروع 124 عمارة أرضى، 9 أدوار متكررة، حوالي 7304 وحدات سكنية و176 محل.





ووصلت تكلفة المشروع 2 مليار جنيه منهم 850 مليون جنيه تكلفة حي" الأسمرات1"، وتبلغ تكلفة تطوير "حي الأسمرات 2" 650 مليون جنيه، وتشمل المرافق الداخلية والخارجية مثل المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء، المناطق الخدمية.





2- غيط العنب

وافتتح الرئيس السيسي، في ديسمبر 2018، مشروع بشاير الخير 2 بالإسكندرية، بمنطقة "غيط العنب"، غرب الإسكندرية، لاستقبال الأسر من المناطق العشوائية، يضم مشروع غيط العنب 1869 وحدة سكنية بتكلفة نحو 625 مليون جنيه.





وسلمت الحكومة 1632 وحدة سكنية خلال المرحلة الأولى، تشمل المرحلة الثانية إنشاء 18 بلوك وعمارة فردية بحوالي 37 عمارة، تشمل 1869 وحدة سكنية، بمساحة 100 متر مربع لكل شقة.





3- مثلث ماسبيرو

وضعت محافظة القاهرة خطة لتطوير مشروع مثلث ماسبير، بإيجاد مناطق بديلة، بتوفير 1000 وحدة سكنية بمساحة 8 فدادين على شارع 26 يوليو، ويسكن فيه 4000 أسرة و111 محل تجاري، كما يشمل المخطط تسكين الأسر الراغبة في العودة للمثلث 936 أسرة.





وقسمت المحافظة، منطقة مثلث ماسبيرو إلى 4 أجزاء تجارية وترفيهية وسياحية وسكنية وأماكن مساحات خضراء وانتظار سيارات وأماكن للمشاه، ويبلغ عرض الشارع 24 متر، ولا تزيد طوابق العمارات عن 40 طابقا، ولكل الشركات المالكة حق التطوير مع الالتزام بالمخطط الدولة.





ويشمل مخطط التطوير، إنشاء حي سكني، وأنشطة سياحية وترفيهية، مبان إدارية وفندقية، وصالات عرض ومتاحف، ومساحات خضراء، ومسارات مشاه، وأماكن لانتظار السيارات، وتحديد ارتفاعات المباني لن تزيد على 40 طابقا.





4- مشروع تل العقارب

وبدأ مشروع تل العقارب، في 2017، بإزالة الأحياء العشوائية، يشمل المشروع 816 وحدة سكنية جديدة، و198 وحدة تجارية، وتضم الوحدات التجارية، 16 عمارة بتكلفة 330 مليون جنيه على 7 أفدنة، تخططتها الحكومة ليكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات وأقل شارع عرضه 12 متر.





ويقع مشروع المحروسة، في حي النهضة بمدينة السلام بمساحة 60 فدان افتتحت الحكومة المرحلة الأولى 3229 وحدة و84 محل ومنفذ بيع و39 وحدة إدارية ومسجد وحضانة





5- مشروع الشهبة

ويتضمن مشروع الشهبة وفرعون مساحة 35 فدانا بحي منشية ناصر بسعة 1600وحدة مشروع الخيالة، يوفر 2500 وحدة، ومشروع روضة السيدة زينب 816 وحدة سكنية 240 محل تجاري، ومشروع مؤسسة معًا المرحلة الثانية 3300 وحدة سكنية.





وكشف عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أن إجمالي الوحدات السكنية التي نفذتها الحكومة مليون وحدة بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، حيث أن هناك 13 محافظة أصبحت خالية من المناطق العشوائية وغير الآمنة.



