نجم منتخب مصر السابق: تريزيجيه يعاني من التجاهل الإعلامي

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا مظلوم إعلاميًا على الرغم من تألقه خلال الفترة الماضية.





وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تريزيجيه لاعب مميز ويعاني من التجاهل الإعلامي، على الرغم من تألقه مع أستون فيلا والمنتخب الوطني، وعلى المستوي الشخصي أحب مشاهدته فهو يملك إمكانيات فنية هائلة".