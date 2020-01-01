وزير البترول الأسبق: تحويل السيارات للغاز يوفر أكثر 50% من تكلفة البنزين

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز، سيضمن توفير أكثر من 50% للمواطن عن المشتقات البترولية الأخرى، مشيرًا إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بشأن ذلك الأمر جاء بعد دراسة طويلة في ضوء الاكتشافات البترولية خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة لم تعلن ذلك في وقت سابق وانتظرت إلى الآن، كان بسبب اكتمال البنية التحتية المتمثلة في محطات الغاز، متابعا : "وهو ما حدث بالفعل.. الآن لدينا بنية كاملة من محطات التمويل والتحويل والصيانة"، مشددًا على أن تحويل السياراة من البنزين إلى الغاز تتم في يوم واحد.





ولفت وزير البترول، إلى أن هناك تطورا كبيرا في عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن الذين كانوا يشتكون سابقًا من كبر الأسطونة سابقًا تلاشى اليوم، متابعا: "يوجد تكنولوجيات جديدة فى هذا الأمر الأسطوانة أصبحت صغيرة فضلًا عن السرعة خلال التمويل.. فضلًا عن التلوث البيئي أصبح شبه معدوم".





وأكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال تصريحات إعلامية سابقة، أن هناك خطة لتحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز وهي خطة تستغرق 3 سنوات، موضحة أن الخطة لها جدوى اقتصادية كبيرة حيث توفر 50% من تكلفة الوقود.





وعن العروض التي تقدمها الدولة، قالت: "أي مواطن لديه سيارة تاكسي أو ملاكي لم يمضي علي عمرها 20 عام وكفاءة الماتور 75%، ويمكن للمواطن أن يتوجه لأى مركز تابع للبترول أو جهاز تنمية المشروع ويكون معاه رخصة العربية.. ويتم إتاحة التحويل بمبلغ 8 آلاف وتقسيط المبلغ لمدة تصل لـ 5 سنوات، أما العربية اللى تجاوز عمرها الـ 20 عامًا لا يمكن التحويل، وهناك آلية أخرى".



