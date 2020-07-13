الرئيس البولندي يعلن فوزه في الانتخابات

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:47 م
الرئيس البولندي أندريه دودا
الرئيس البولندي أندريه دودا
وكالات
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية، على الرغم من إظهار استطلاعات آراء الناخبين، عقب الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات تقدم دودا بهامش ضئيل.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إبسوس لقياسات الرأي العام حصول دودا على نسبة 50.4% من الأصوات، مقابل 49.6% لعمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي، وبنسبة خطأ تبلغ نقطتين مئويتين.

وقال دودا خلال تجمع انتخابي في "بولتوسوك"، على بعد 60 كيلومترا شمال وارسو "تحيا بولندا! الفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة إقبال 70% شيء رائع. لقد تأثرت، شكراً لكل مواطني".

ولا يزال ترزاسكوفسكي يأمل في إحداث مفاجأة وهزيمة دودا، وقال ترزاسكوفسكي في تجمع انتخابي في وارسو "المنافسة قوية، لكنني مقتنع تماما بأننا سنفوز.. بغض النظر عن النتيجة النهائية، لقد فزنا بالفعل".

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