الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - نابولي 2 × 2 ميلان الأحد 12/يوليه/2020 - 11:51 م الفجر الرياضي Advertisements أخبار تهمك نجم الزمالك يطلب 7 ملايين جنيه لتجديد عقده منذ ثلث ساعة السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد منذ حوالي 10 ساعة سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم منذ أقل من ساعتين الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته منذ حوالي 8 ساعات طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو) منذ حوالي 10 ساعات عرض نجم وادي دجلة على الزمالك لضمه في الصيف منذ أقل من ساعتين ليس أسامة جلال.. الأهلي يستهدف نجم جديد من إنبي منذ 40 دقيقة تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد منذ حوالي 5 ساعات تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن منذ حوالي 4 ساعات مفاجآة.. وكيل فرجاني ساسي يعرض اللاعب على الأهلي والزمالك يتحرك منذ 38 دقيقة عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور منذ حوالي 9 ساعات عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة منذ حوالي 5 ساعات الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية منذ حوالي 3 ساعات الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي منذ ساعتين و 43 دقيقة عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة منذ ساعتين و 8 دقيقة