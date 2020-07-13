نجم الزمالك يطلب 7 ملايين جنيه لتجديد عقده

يسعى باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي الزمالك عرضوا علي عبدالله جمعة الظهير الأيسر للنادي الأبيض، 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد من أجل تمديد عقده مع الفارس الأبيض، وزيادة القيمة المالية التي يحصل عليها باعتباره من العناصر الاساسية للفريق.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن عبدالله جمعة رفض عرض مسؤولي النادي واشترط الحصول علي 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد من اجل تمديد عقده، خاصة أنه يعتبر من أقل اللاعبين الذين يحصلون علي مقابل مادي داخل الزمالك.